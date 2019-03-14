Новомосковский таксист прикарманил банковскую карту пассажирки

Женщина забыла карточку в автомобиле, этим воспользовался водитель.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи с банковской карты в Новомосковске. Как предполагают сотрудники отдела МВД, 37-летняя потерпевшая оставила карточку в такси и не заметила пропажу. Позже с ее карты было списано 3700 рублей.

Поняв, что банковская карта утеряна и ей пользуется злоумышленник, жительница Новомосковска обратилась в полицию.

– При проведении оперативных мероприятий удалось установить, что неправомерные действия с картой мог совершить 32-летний водитель такси. В ходе дальнейшей проверки эта версия подтвердилась, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».