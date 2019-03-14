новости
новости
Регистрация
Новомосковский таксист прикарманил банковскую карту пассажирки

Новомосковский таксист прикарманил банковскую карту пассажирки

Женщина забыла карточку в автомобиле, этим воспользовался водитель.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи с банковской карты в Новомосковске. Как предполагают сотрудники отдела МВД, 37-летняя потерпевшая оставила карточку в такси и не заметила пропажу. Позже с ее карты было списано 3700 рублей.

Поняв, что банковская карта утеряна и ей пользуется злоумышленник, жительница Новомосковска обратилась в полицию.

– При проведении оперативных мероприятий удалось установить, что неправомерные действия с картой мог совершить 32-летний водитель такси. В ходе дальнейшей проверки эта версия подтвердилась, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
кража банковской картыуголовное делотаксист

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

17 марта в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта
17 марта в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта
Туляк продает на «Авито» снег
Туляк продает на «Авито» снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.