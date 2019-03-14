17 марта в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
17 марта в Туле на некоторых улицах ограничат движения автотранспорта. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Мы вместе!».
С 00.00 до 12.30 запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке;
С 10.30 до 12.30 запретят движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке.
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