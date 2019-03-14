17 марта в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта

17 марта в Туле на некоторых улицах ограничат движения автотранспорта. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Мы вместе!».

С 00.00 до 12.30 запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке;



С 10.30 до 12.30 запретят движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке.