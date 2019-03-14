Фото Авито.
Туляк продает на «Авито» снег
Всего за 46 рублей! Правда, за какой объем – не указано.
Неожиданное объявление на сайте объявлений «Авито» опубликовал житель Тулы по имени Сергей. Он выставил на продажу снег.
– Продам снег. Есть экологически чистый (12 км от города), есть белый городской, серо-коричневый городской. Самовывоз. Оптовикам скидки! — пишет автор объявления.
Такое фото сопровождает объявление.
Цена товара – 46 рублей. Правда, за какой объем, не уточняется.
Чего только туляки не продают на «Авито»! Вот, например, из новенького:
- окаменелость за 4500 рублей,
- танковый домкрат за 15 000 рублей,
- старинная подкова за 200 рублей.
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