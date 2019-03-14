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Туляк продает на «Авито» снег
Фото Авито.

Туляк продает на «Авито» снег

Всего за 46 рублей! Правда, за какой объем – не указано.

Неожиданное объявление на сайте объявлений «Авито» опубликовал житель Тулы по имени Сергей. Он выставил на продажу снег.

– Продам снег. Есть экологически чистый (12 км от города), есть белый городской, серо-коричневый городской. Самовывоз. Оптовикам скидки! — пишет автор объявления.


                                                                                             Такое фото сопровождает объявление.

Цена товара – 46 рублей. Правда, за какой объем, не уточняется.

 

Чего только туляки не продают на «Авито»! Вот, например, из новенького:

  • окаменелость за 4500 рублей,

  • танковый домкрат за 15 000 рублей,

  • старинная подкова за 200 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:52 +14
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