В Ясногорском районе пьяный водитель «Мерседеса» врезался в фуру

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

8 марта в 22.24 на 151-м км трассы М-2 «Крым» в Ясногорском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Мерседес С200» не справился с управлением и врезался в «Сканию».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, водитель «Мерседеса» был пьян. Он получил различные травмы.

Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства и причины происшествия.