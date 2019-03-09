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В Ясногорском районе пьяный водитель «Мерседеса» врезался в фуру
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ясногорском районе пьяный водитель «Мерседеса» врезался в фуру

Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

8 марта в 22.24 на 151-м км трассы М-2 «Крым» в Ясногорском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Мерседес С200» не справился с управлением и врезался в «Сканию».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, водитель «Мерседеса» был пьян. Он получил различные травмы.

Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства и причины происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +5
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