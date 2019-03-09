Матч «Ростов» — «Арсенал» рассудит Алексей Сухой

Фото из архива Myslo.

Назначена судейская бригада на матч 19 тура Премьер-лиги «Ростов» — «Арсенал». Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Главный судья — Алексей Сухой (Люберцы). Его ассистенты — Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Инспектором назначен Юрий Чеботарев (Краснодар).

Напомним, матч состоится 10 марта в Ростове-на-Дону в 14.00. Текстовую трансляцию игры читайте на Myslo.

После 18 матчей чемпионата «Арсенал» находится на девятой строчке турнирной таблицы с 23 очками. У оружейников шесть побед, семь поражений и пять ничьих. «Ростов» занимает седьмую позицию с 25 очками. У них шесть выигрышей, семь ничьих и пять проигрышей.