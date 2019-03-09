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9 марта тулячек приглашают бесплатно обследоваться у врачей
Фото из архива Myslo.

9 марта тулячек приглашают бесплатно обследоваться у врачей

В Тульской области пройдет акция «Женское здоровье».

Сегодня, 9 марта, в Тульской области состоится профилактическая акция «Женское здоровье». Она приурочена к Международному женскому дню и направлена на сохранение здоровья женщин, а также выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Все участники акции смогут бесплатно пройти такие обследования:

  • флюорография легких,
  • маммография,
  • ультразвуковое исследование молочной железы,
  • осмотр полости рта,
  • аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта,
  • дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи.

Кроме того, будет производиться экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей и экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования врачи-специалисты дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости — рекомендации по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.

К участию в акции будут привлечены волонтеры-медики, которые проведут анкетирование среди участниц акции.

Приглашаем всех женщин, которым небезразлично их здоровье, 9 марта с 11.00 до 16.00 принять активное участие в акции.

Места проведения:

  • в Туле — площадь ТРЦ «Макси»;
  • в Алексине — Центральная площадь;
  • в Ефремове — площадка «Гипермаркета Магнит»
  • в Новомосковске — Центральная площадь;
  • в Суворове — Дворцовая площадь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:11 +1
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