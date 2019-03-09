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В Ефремове две женщины похитили вещи из камеры хранения в магазине

В Ефремове две женщины похитили вещи из камеры хранения в магазине

Они украли электрощипцы и продукты.

В Ефремове в полицию обратился 30-летний местный житель. Он заявил, что его обокрали. Выяснилось, что мужчина пришел в сетевой супермаркет и оставил свои вещи в ячейке для хранения, но забыл закрыть ее на ключ.

Этим воспользовались две женщины, находившиеся в это время в торговой точке.

- Когда они увидели, что ячейка открыта, у них внезапно возник умысел на кражу, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Женщины украли оставленные вещи — электрощипцы и продукты питания, нанеся ущерб владельцу в размере 3500 рублей.

Подозреваемых обнаружили по камерам видеонаблюдения. 31-летняя ранее судимая местная жительница и ее 30-летняя знакомая признались в содеянном. Похищенное изъято. Полицейские выясняют все детали кражи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:20 +2
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