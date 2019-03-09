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Где в Туле сегодня ремонтировали дороги
Фото пресс-службы администрации города.

Где в Туле сегодня ремонтировали дороги

Публикуем список адресов.

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Сегодня, 9 марта, семь бригад дорожников работали на следующих улицах:
 
  • Новотульской,
  • Майской,
  • Шоссейной,
  • Советской,
  • Кауля,
  • Тульского Рабочего Полка,
  • Демидовской Плотине.
Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, текущий ремонт с заменой дорожного полотна на указанных улицах проводился шесть и более лет назад.
 
 

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

  • Отправить обращение через сервис «Тула - без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер).
  • Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  • Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:49 +2
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