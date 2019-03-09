Фото пресс-службы администрации города.
Где в Туле сегодня ремонтировали дороги
Публикуем список адресов.
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Сегодня, 9 марта, семь бригад дорожников работали на следующих улицах:
- Новотульской,
- Майской,
- Шоссейной,
- Советской,
- Кауля,
- Тульского Рабочего Полка,
- Демидовской Плотине.
Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, текущий ремонт с заменой дорожного полотна на указанных улицах проводился шесть и более лет назад.
Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
- Отправить обращение через сервис «Тула - без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер).
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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