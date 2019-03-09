Где в Туле сегодня ремонтировали дороги

Фото пресс-службы администрации города.

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Сегодня, 9 марта, семь бригад дорожников работали на следующих улицах:

Новотульской,

Майской,

Шоссейной,

Советской,

Кауля,

Тульского Рабочего Полка,

Демидовской Плотине.

Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, текущий ремонт с заменой дорожного полотна на указанных улицах проводился шесть и более лет назад.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами: