Пьяный туляк устроил дебош в пензенском кафе

В Пензе в одном из местных кафе сотрудники Росгвардии задержали неадекватного туляка. Как сообщают местные СМИ, мужчина отдыхал в одном из заведений, но отказался платить, когда ему официант принес счет. Житель Тулы вел себя довольно агрессивно, нецензурно выражался.

Чтобы успокоить дебошира, пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. 45-летнего туляка задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.