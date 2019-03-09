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Пьяный туляк устроил дебош в пензенском кафе

Пьяный туляк устроил дебош в пензенском кафе

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии.

В Пензе в одном из местных кафе сотрудники Росгвардии задержали неадекватного туляка. Как сообщают местные СМИ, мужчина отдыхал в одном из заведений, но отказался платить, когда ему официант принес счет. Житель Тулы вел себя довольно агрессивно, нецензурно выражался. 

Чтобы успокоить дебошира, пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. 45-летнего туляка задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

сегодня, в 20:00 +3
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