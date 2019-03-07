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Праздничная акция тульской полиции и ГИБДД: «Гражданочка, пройдемте за цветами!»
Фото и видео Сергея Старикова.

Праздничная акция тульской полиции и ГИБДД: «Гражданочка, пройдемте за цветами!»

Некоторые представительницы прекрасной половины человечества даже делали селфи со стражами порядка.

7 марта в Туле сотрудники ГИБДД и полиции вышли на улицы города с цветами и подарками для девушек и женщин. Стражи порядка поздравляли представительниц прекрасной половины человечества с наступающим 8 Марта.
 
Некоторые женщины даже успевали немного испугаться при виде людей в погонах, а затем замечали цветы, начинали улыбаться и просили полицейских сделать селфи.
 

С необычной стороны подошли к поздравлениям в Центре профессиональной подготовки УМВД региона – они обучили служебную собаку держать в зубах букет цветов! Ну а сами сотрудники читали девушкам стихи о любви, написанные русскими классиками.

Галерея
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 1
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 2
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 3
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 4
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 5
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 6
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 7
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 8
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 9
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 10
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 11
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 12
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 13
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 14
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 15
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 16
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 17
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 18
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 19
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 20
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 21
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 22
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 23
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 24
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 25
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 26
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 27
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 28
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 29
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 30
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 31
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 32
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 33
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 34
Сотрудники ГИБДД и полицейские поздравляли тулячек цветами и подарками, Фото: 35
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:35 +8
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