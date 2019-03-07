Праздничная акция тульской полиции и ГИБДД: «Гражданочка, пройдемте за цветами!»

Фото и видео Сергея Старикова.

7 марта в Туле сотрудники ГИБДД и полиции вышли на улицы города с цветами и подарками для девушек и женщин. Стражи порядка поздравляли представительниц прекрасной половины человечества с наступающим 8 Марта.

Некоторые женщины даже успевали немного испугаться при виде людей в погонах, а затем замечали цветы, начинали улыбаться и просили полицейских сделать селфи.

С необычной стороны подошли к поздравлениям в Центре профессиональной подготовки УМВД региона – они обучили служебную собаку держать в зубах букет цветов! Ну а сами сотрудники читали девушкам стихи о любви, написанные русскими классиками.