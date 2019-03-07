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Музеи Тульской области 8 Марта сделали вход для женщин бесплатным

Музеи Тульской области 8 Марта сделали вход для женщин бесплатным

Всего в акции участвуют 15 музеев.

Гости смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками в этих музеях:

  • Музей «Тульский кремль»
  • Тульский областной краеведческий музей
  • Музей «Тульские самовары»
  • Дом-музей В. В. Вересаева
  • Историко-мемориальный музей Демидовых
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
  • Тульский областной художественный музей
  • Выставочный зал
  • Музей П. Н. Крылова
  • Музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции)
  • Тульский военно-исторический музей
  • Богородицкий дворец-музей и парк
  • Музей «Спасское»
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

Напомним, на этой неделе в Тульском областном художественном музее открылась нашумевшая выставка стрит-арта на которой представлены две репродукции британского художника Бэнкси.

сегодня, в 18:01 +3
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