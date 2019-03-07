Музеи Тульской области 8 Марта сделали вход для женщин бесплатным

Всего в акции участвуют 15 музеев.

Гости смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками в этих музеях:

Музей «Тульский кремль»

Тульский областной краеведческий музей

Музей «Тульские самовары»

Дом-музей В. В. Вересаева

Историко-мемориальный музей Демидовых

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

Тульский областной художественный музей

Выставочный зал

Музей П. Н. Крылова

Крылова Музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции)

Тульский военно-исторический музей

Богородицкий дворец-музей и парк

Музей «Спасское»

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

Напомним, на этой неделе в Тульском областном художественном музее открылась нашумевшая выставка стрит-арта на которой представлены две репродукции британского художника Бэнкси.