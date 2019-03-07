Музеи Тульской области 8 Марта сделали вход для женщин бесплатным
Всего в акции участвуют 15 музеев.
Гости смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками в этих музеях:
- Музей «Тульский кремль»
- Тульский областной краеведческий музей
- Музей «Тульские самовары»
- Дом-музей В. В. Вересаева
- Историко-мемориальный музей Демидовых
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
- Тульский областной художественный музей
- Выставочный зал
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Музей П. Н.Крылова
- Музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции)
- Тульский военно-исторический музей
- Богородицкий дворец-музей и парк
- Музей «Спасское»
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Историко-культурный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева«Бежин луг»
Напомним, на этой неделе в Тульском областном художественном музее открылась нашумевшая выставка стрит-арта на которой представлены две репродукции британского художника Бэнкси.
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