Фото Сергея Старикова
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка
Автоавария произошла через дорогу от строительного гипермаркета.
Вечером, 2 марта, на ул. Рязанской в Туле столкнулись Lada Priora и внедорожник Mitsubishi Pajero. Автоавария произошла через дорогу от строительного гипермаркета.
По словам очевидцев, отечественная легковушка следовала в направлении к ул. Оборонной и ее не пропустил поворачивающий налево внедорожник. После столкновения Mitsubishi отбросило на обочину.
В результате автоаварии пострадала 22-летняя пассажирка Lada Priora. Девушку доставили в медицинское учреждение.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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