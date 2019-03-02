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В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка
Фото Сергея Старикова

В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка

Автоавария произошла через дорогу от строительного гипермаркета.

Вечером, 2 марта, на ул. Рязанской в Туле столкнулись Lada Priora и внедорожник Mitsubishi Pajero. Автоавария произошла через дорогу от строительного гипермаркета.
 
По словам очевидцев, отечественная легковушка следовала в направлении к ул. Оборонной и ее не пропустил поворачивающий налево внедорожник. После столкновения Mitsubishi отбросило на обочину.
 
В результате автоаварии пострадала 22-летняя пассажирка Lada Priora. Девушку доставили в медицинское учреждение.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка, Фото: 1
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка, Фото: 2
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка, Фото: 3
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка, Фото: 4
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка, Фото: 5
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:53 +5
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