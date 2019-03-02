В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадала девушка

Фото Сергея Старикова

Автоавария произошла через дорогу от строительного гипермаркета.

Вечером, 2 марта, на ул. Рязанской в Туле столкнулись Lada Priora и внедорожник Mitsubishi Pajero. Автоавария произошла через дорогу от строительного гипермаркета.

По словам очевидцев, отечественная легковушка следовала в направлении к ул. Оборонной и ее не пропустил поворачивающий налево внедорожник. После столкновения Mitsubishi отбросило на обочину.

В результате автоаварии пострадала 22-летняя пассажирка Lada Priora. Девушку доставили в медицинское учреждение.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.