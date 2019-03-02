В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019»: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва

Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 15 км и 30 км, получили медали, грамоты и памятные подарки.

В субботу, 2 марта, на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялись соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2019».

Стартовой точкой стали Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут проходил через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, а в середине маршрута участники проехали мимо Дома Льва Толстого.

Состязания проводились в личном зачете среди мужчин и женщин. Сначала стартовал «Марш малышей», которым предстояло преодолеть 1 км затем на лыжню вышли другие участники соревнований.

Занявшие первые три места спортсмены на дистанциях 15 км и 30 км получили медали, грамоты и подарки. У всех состязавшихся на память остались номера и жетоны; кроме того, они получили свидетельства об участии в соревнованиях.