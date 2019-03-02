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В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019»: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва

В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019»: фоторепортаж

Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 15 км и 30 км, получили медали, грамоты и памятные подарки.

В субботу, 2 марта, на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялись соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2019».

Стартовой точкой стали Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут проходил через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, а в середине маршрута участники проехали мимо Дома Льва Толстого.

Состязания проводились в личном зачете среди мужчин и женщин. Сначала стартовал «Марш малышей», которым предстояло преодолеть 1 км затем на лыжню вышли другие участники соревнований.

Занявшие первые три места спортсмены на дистанциях 15 км и 30 км получили медали, грамоты и подарки. У всех состязавшихся на память остались номера и жетоны; кроме того, они получили свидетельства об участии в соревнованиях.

Галерея
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 1
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 2
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 3
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 4
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 5
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 6
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 7
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 8
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 9
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 10
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 11
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 12
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 13
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 14
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 15
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 16
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 17
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 18
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 19
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 20
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 21
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 22
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 23
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 24
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 25
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 26
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 27
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 28
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 29
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 30
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 31
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 32
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 33
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 34
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 35
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 36
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 37
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 38
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 39
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 40
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 41
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 42
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 43
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 44
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 45
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 46
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 47
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 48
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 49
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 50
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 51
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 52
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 53
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 54
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 55
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 56
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 57
В Туле прошли лыжные гонки «Яснополянская лыжня-2019», Фото: 58
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:16 +3
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