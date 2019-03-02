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«Тулица» приглашает на первый матч четвертьфинала с «Самрау-УГНТУ»
Фото: https://vk.com/vc_tulitsa

«Тулица» приглашает на первый матч четвертьфинала с «Самрау-УГНТУ»

Игра состоится 4 марта, в манеже стадиона «Арсенал».

Волейбольный клуб «Тулица» проведет первый матч ¼ финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» сезона 2019. Игра состоится 4 марта, в манеже стадиона «Арсенал». Начало в 18:30
 
Как напоминает пресс-служба команды, в стадии плей-офф турнира первым соперником тулячек стал уфимский волейбольный клуб «Самрау-УГНТУ». Предварительный этап команды завершили на 4-м и 5-м местах соответственно.
 
В этом сезоне команды уже встречались в Туле, в рамках 12-го тура предварительного этапа. Оба матча выиграла «Тулица» со счетом 3:1.
 
Второй матч четвертьфинала пройдет на площадке уфимской команды 9 марта.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:59 0
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