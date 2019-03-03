Погода в Туле 3 марта: местами возможны снежные заносы и метель

Фото: http://mayaksbor.ru

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 3 марта, на территории региона ожидается облачная погода со снегом. Местами метель, снежные заносы и гололедица на дорогах.



Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура днем -7…-2оС. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

