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Погода в Туле 3 марта: местами возможны снежные заносы и метель
Фото: http://mayaksbor.ru

Погода в Туле 3 марта: местами возможны снежные заносы и метель

Синоптики прогнозируют дневную температуру до – 3 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 3 марта, на территории региона ожидается облачная погода со снегом. Местами метель, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура днем -7…-2оС. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.
 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:04 +3
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