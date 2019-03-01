После пожара в тульской колонии возбудили дело

Следователи устанавливают должностных лиц, допустивших работников к производству сварочных работ в оружейной комнате.

В Новомосковске следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, днем 28 февраля старший инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, старший техник группы, инженер группы осуществляли сварочные работы в одном из помещений исправительной колонии.

Произошло воспламенение пиротехнических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию, возник пожар.

Находившийся в указанном помещении инженер группы отравился продуктами горения, он скончался на месте происшествия.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы.

- Также следователи устанавливают должностных лиц, допустивших вышеуказанных работников к производству сварочных работ в указанном помещении. Изымаются и исследуются должностные инструкции и иные документы, — рассказали в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела будут тщательно исследованы обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления, после чего ответственным должностным лицам будет внесено представление.