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В Новомосковске ревнивец жестоко расправился с соперником

В Новомосковске ревнивец жестоко расправился с соперником

Убийца отправился на 11 лет в колонию строгого режима.

Новомосковский городской суд с участием государственного обвинителя прокурора Тульской области Романа Праскова вынес обвинительный приговор местному 29-летнему жителю. Он признан виновным в ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд установил, что вечером 4 октября 2018 года мужчина встретился в общежитии с 39-летним знакомым — новым возлюбленным своей бывшей сожительницы. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла серьезная ссора на почве ревности.

Ревнивец нанес не менее 82 ударов по голове, шее, груди и рукам потерпевшего предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. В тот же вечер потерпевший скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 0
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