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При пожаре в оружейной комнате тульской колонии погиб офицер ФСИН
Фото из архива Myslo.

При пожаре в оружейной комнате тульской колонии погиб офицер ФСИН

По неофициальной информации, причиной возгорания стали сварочные работы.

Как стало известно Myslo, 28 февраля в исправительной колонии №6 Новомосковска произошел пожар. В результате происшествия погиб офицер, предположительно, инженер связи, и пострадала сотрудница исправительного учреждения. По неофициальной информации, причиной пожара стали сварочные работы, в ходе которых искра попала в место, где хранились световые сигнальные ракеты.
 
В пресс-службе УФСИН региона подтвердили информацию о происшествии. Как сообщила руководитель пресс-службы Маргарита Римар, возгорание в комнате хранения оружия караульного помещения на территории, прилегающей к ИК №6 общего режима УФСИН России по Тульской области, произошло в 15.27.
 
– Пожар был потушен силами сотрудников исправительной колонии и ГУ МЧС России по Тульской области. Площадь пожара составила 12 кв. м. Причины пожара выясняются.
 
Один сотрудник исправительной колонии, участвовавший в тушении пожара, скончался в результате отравления продуктами горения, — уточнила Маргарита Римар.
 
В ИК №6 выехало руководство УФСИН России по Тульской области. Донесения о данном происшествии направлены в прокуратуру и СУ СК по Тульской области. По словам представителя УФСИН, семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, в том числе материальная.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:05 0
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Новомосковск

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