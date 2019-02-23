С карт туляков мошенники продолжают красть деньги

Полиция Тульской области напоминает гражданам о важности не разглашения сведений о реквизитах банковских карт.

За прошедшие сутки на территории региона были совершены 3 подобных мошенничества. 45-летнему жителю Зареченского округа на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Он обманным путём выяснил у потерпевшего реквизиты банковской карты, после чего списал 12,5 тысяч рублей.

67-летней жительнице Привокзального округа также позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, произвёл списание с карты почти 15 тысяч рублей.

У 72-летней жительницы Тёпло-Огарёвского района таким же способом были списаны с банковской карты 1 тысяча 800 рублей.

По всем указанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан, чтобы не стать потерпевшими от противоправных деяний, ни в коем случае никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми.