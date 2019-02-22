С улиц Тулы уберут аляповатые вывески

Как должна выглядеть вывеска магазина или кафе в центре Тулы? Изучаем изменения в Правила благоустройства Тулы.

О том, что с вывесками и наружной рекламой в городе-герое Туле беда, мы писали еще в 2013 году.

Визуальный шум – проблема, характерная для всех российских городов: хаос с рекламой, с вывесками, с визуальной коммуникацией в принципе. В этом нет ничьей злой воли, просто все заинтересованы в продвижении себя, в том, чтобы вывеска была заметна. Но когда все одновременно начинают гово­рить или кричать — возникает шум. Тогда эксперты в области маркетинга и дизайна в один голос твердили – нужны единые требования и стандарты к наружному оформлению магазинов, кафе, объектов сферы услуг.

Об этом говорил и губернатор Тульской области, инспектируя работы на тульской набережной и в музейном квартале. Тогда (в августе 2018 года) он поручил Евгению Авилову, главе администрации Тулы, освободить исторические и центральные улицы, в том числе и проспект Ленина, от проводов и убрать рекламу, которая портит внешний вид города.

И вот наконец в сентябре 2018-го Тульская гордума приняла изменения в Правила благоустройства в части внешнего вида фасадов зданий и вывесок в городе. Изменения были предложены Управлением по административно-техническому надзору и сведены в Приложение №13 «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула».

Алина Кабирова – Это сделано для того, чтобы привести центр Тулы в порядок. У нас появились набережная, пешеходная улица, музейный квартал, сейчас идет ревитализация исторического центра. Но вывески не были регламентированы, и каждый предприниматель мог повесить любую вывеску, какая ему нравится, – пояснила Алина Кабирова, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы.

Согласно принятым поправкам, город разделен на три зоны: зона строгой регламентации, общей регламентации и нерегламентируемая зона.

Зоны Описание границ зон Зона строгой регламентации пр. Ленина (от начала до ул. Первомайская), Красноармейский проспект (от начала до ул. Лейтейзена), ул. Советская, пер. Черниковский, пер. Благовещенский, ул. Металлистов, ул. Союзная, Союзный пер., ул. Благовещенская, Денисовский пер., пл. Ленина, ул. Ф. Энгельса (от ул. Революции до ул. Советская), ул. Революции (от ул. Менделеевской до ул. Советской), пл. Победы, пл. Восстания, пл. Московского вокзала, ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса), ул. Менделеевская, ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской), ул. Пролетарская (от начала до ул. Чапаева), ул. Октябрьская (от начала до ул. М. Горького) Зона общей регламентации пр. Ленина (от ул. Первомайская до конца), Красноармейский пр. (от ул. Лейтейзена до конца), ул. Первомайская (от ул. Фр. Энгельса до ул. Дм. Ульянова), ул. Октябрьская (от ул. М. Горького до конца), ул. М. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Заварная), ул. Пузакова, ул. Пролетарская (от ул. Чапаева до ул. Ложевая), ул. Ложевая, ул. Металлургов, ул. Кутузова (от ул. Кирова до ул. Вильямса), ул. Кирова (от начала до ул. Кутузова), ул. Хлебная площадь (Центральный рынок), ул. Каминского, ул. Пирогова (от ул. Советская до ул. Каминского), ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе, ул. Дм. Ульянова, ул. Ф. Смирнова, ул. Болдина, ул. 9 Мая, Одоевское шоссе, ул. Староникитская, ул. Ф. Энгельса (от ул. Советская до ул. Тульского Рабочего Полка), ул. Мосина, ул. Демонстрации, ул. Демидовская Плотина Нерегламентируемая зона Все остальные улицы города

– В зоне строгой регламентации можно размещать на фасадах зданий вывески только двух типов – объемные буквы без подложки и панель-кронштейны, а также таблички о режиме работы размером 60х40 см, – пояснила Алина Кабирова. – Максимальный размер вывески не более 70% длины фасада здания, а сами буквы не более 5 метров. Для всех зон действует принцип: один вход – одна вывеска.

В качестве примера Алина Кабирова привела дом №1 по улице Союзной. Вот так было еще в 2018 году...

Недопустимые Правилами благоустройства вывески.

...а так дом выглядит сейчас.

Еще один пример стильных вывесок - с объектов на улице Металлистов. Так должны выглядеть все вывески в историческом музейном квартале.

Возможно, когда-нибудь в Туле тоже будет своя «Улица с вывесками» - как знаменитая Гетрайдегассе, главное украшение австрийского Зальцбурга.

Но вернемся к нашей Туле и Правилам благоустройства.

Если в здании несколько объектов, то вывески должны быть соразмерны и располагаться эстетично, в определенном порядке, например, друг над другом.

Недопустимые Правилами благоустройства вывески.

В зоне общей регламентации допускается размещение световых коробов, лайтбоксов и различных несветовых табличек, но принцип соразмерности для этой зоны сохраняется.

В нерегламентируемой зоне ограничение только одно - размер вывески не более 70% длины фасада здания.

Недопустимые Правилами благоустройства вывески.

Если объект расположен в угловом здании на стыке двух зон, то на него будут распространяться требования зоны с бОльшими ограничениями. Например, дом располагается на стыке зон строгой и общей регламентации. К нему будут предъявляться требования зоны строгой регламентации со всех сторон.

По словам Алины Кабировой, в 2014-2015 году на здания начали оформлять колористические паспорта, правда, в них не были прописаны условия размещения и формат вывесок. Срок действия паспорта – 5 лет. Если паспорта действующие, то предпринимателям даже в зоне строгой регламентации не нужно срочно менять вывеску. Но если действие паспорта уже истекло, то его нужно, во-первых, поменять на паспорт внешнего фасада здания (его ввели вместо колористического паспорта), во-вторых, сменить вывеску, если она не соответствует Правилам благоустройства.

Собственники обязаны разработать и утвердить в Управлении по архитектуре и градостроительству паспорт фасада здания. В нем прописано, как выглядит фасад, его цветовое решение, оформление окон, вывески и их расположение.

Во всех зонах введен запрет на размещение вывесок выше 2-го этажа, на лоджиях и балконах, а также закрывающие оконные, дверные проемы, мемориальные таблички и аншлаги.

– Пока инспекторы АТИ проводят рейды по магистральным улицам и выносят предписания с требованиями привести вывески в соответствие с Правилами до 1 мая 2019 года и не штрафуют собственников зданий и предпринимателей. За два месяца 2019 года выписано 70 предписаний. Если в указанные сроки предприниматели не выполнят требования, их ждет штраф: на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей, которые приравнены к должностным лицам, – от 10 до 20 тысяч рублей, – пояснила Алина Кабирова.