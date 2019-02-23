Следователи Тулы начали проверку по факту гибели трех человек на пожаре

фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Еще трое человек были госпитализированы в больницу.

Пожар произошел вечером 22 февраля в доме №26 корп. 2 на ул. Калинина в Туле. В результате пожара погибла женщина, предположительно пенсионерка, 63-летний мужчина и еще один мужчине, личность и возраст сейчас устанавливается.

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Напомним, первых двух погибших нашли на лестничной клетке. Возможно, они пытались выйти из задымленного подъезда, но умерли от отравления угарным газом.

Кроме того, госпитализированы еще трое пострадавших.

На место происшествия незамедлительно выехал следователь, руководитель следственного отдела, следователь-криминалист следственного управления.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, осмотр тел потерпевших, назначена пожаро-техническая экспертиза», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.