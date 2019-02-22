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В Тёпло-Огарёвском районе после пожара нашли два трупа
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тёпло-Огарёвском районе после пожара нашли два трупа

Личность погибших устанавливается.

22 февраля в 7.47 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном в населенном пункте Тёплое на ул. Фролова. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Открытое горение было ликвидировано в 7.56. В результате происшествия выгорела комната размером 3×5 м.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, после тушения пожара в доме были обнаружены два трупа — мужчины и женщины. Личность погибших, а также причина происшествия сейчас устанавливаются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +1
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