В Туле нет системы сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп

Тульская прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что органы самоуправления до настоящего времени не приняли мер для определения мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, не согласовали это со специализированной организацией. Нормативный правовой акт, регламентирующий данные правоотношения, не разработан и не принят.

– Ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

В связи с этим прокурор города Тулы в адрес главы администрации Евгения Авилова внес представление.