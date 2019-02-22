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В Тульской области в 2018 году родились 144 пары двойняшек

В Тульской области в 2018 году родились 144 пары двойняшек

Тройняшек в регионе зарегистрировано не было.

21 февраля состоялось расширенное совещание комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области. На совещании подвели итоги деятельности ведомства за 2018 год и определили перспективные задачи на 2019-й.

Председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова сообщила, что в 2018 году зарегистрирован 54 761 акт гражданского состояния, совершено более 101 тысячи юридически значимых действий. В федеральный бюджет перечислено более 22 млн руб. государственной пошлины. Переведено в электронный вид более 1 миллиона 700 тысяч записей актов гражданского состояния.

Был зарегистрирован 12 501 акт о рождении, при этом первые дети составили 41%, вторые — около 40%, третьи — 14%. Родились 6374 мальчика и 6032 девочки.

На свет появились 144 пары двойняшек.

Самые популярные и самые редкие детские имена можно посмотреть здесь.

Также Татьяна Абросимова отметила, что второй год в регионе по инициативе губернатора Алексея Дюмина при участии благотворителей проходит акция «Подарок новорожденному». В органах ЗАГС вместе со свидетельством о рождении родителям новорожденных вручаются подарки, которые помогают им в первые дни жизни малыша. В 2018 году было вручено более 12 тысяч подарков. Акция получила положительные отзывы жителей и по решению губернатора продолжается и в этом году.

В 2018 году свой союз скрепили подписями 9260 пар. Количество разводов по сравнению с 2017 годом сократилось на 3%. По словам Татьяны Абросимовой, этому способствовала совместная работа сотрудников органов ЗАГС и психологов кризисного центра помощи женщинам.

Председатель комитета отметила, что продолжается ежегодная тенденция уменьшения регистрации смерти. Количество таких актов за прошлый год сократилось на 6%.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 0
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