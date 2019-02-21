Фото и видео Сергея Старикова.
В Туле вылетевший на встречку самосвал протаранил внедорожник
В ДТП пострадал один человек.
Сегодня, 21 февраля, примерно в 10.30 на Епифанском шоссе в Туле произошло серьезное ДТП. В районе поворота на Сеженские Выселки столкнулись самосвал КамАЗ с песком и «Фольксваген Туарег».
По имеющейся на данный момент информации, медики доставили в больницу водителя внедорожника, предположительно, с повреждением шеи.
Как пояснил водитель самосвала корреспонденту Myslo, его транспортное средство вынесло на встречку.
Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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