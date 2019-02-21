В Туле вылетевший на встречку самосвал протаранил внедорожник

Фото и видео Сергея Старикова.

В ДТП пострадал один человек.

Сегодня, 21 февраля, примерно в 10.30 на Епифанском шоссе в Туле произошло серьезное ДТП. В районе поворота на Сеженские Выселки столкнулись самосвал КамАЗ с песком и «Фольксваген Туарег».

По имеющейся на данный момент информации, медики доставили в больницу водителя внедорожника, предположительно, с повреждением шеи.

Как пояснил водитель самосвала корреспонденту Myslo, его транспортное средство вынесло на встречку.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.