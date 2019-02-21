новости
новости
Регистрация
В Туле вылетевший на встречку самосвал протаранил внедорожник
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле вылетевший на встречку самосвал протаранил внедорожник

В ДТП пострадал один человек.

Сегодня, 21 февраля, примерно в 10.30 на Епифанском шоссе в Туле произошло серьезное ДТП. В районе поворота на Сеженские Выселки столкнулись самосвал КамАЗ с песком и «Фольксваген Туарег».

По имеющейся на данный момент информации, медики доставили в больницу водителя внедорожника, предположительно, с повреждением шеи.

Как пояснил водитель самосвала корреспонденту Myslo, его транспортное средство вынесло на встречку.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

 
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
Галерея
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 1
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 2
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 3
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 4
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 5
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 6
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 7
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 8
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 9
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 10
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 11
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 12
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 13
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 14
ДТП с самосвалом в Туле, Фото: 15
показать все фотографии
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:46 +7
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшийДТП с самосвалом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в очередной раз закрыли «Куриный дом» на Красноармейском проспекте
В Туле в очередной раз закрыли «Куриный дом» на Красноармейском проспекте
Сколько за год принесли в бюджет платные парковки Тулы?
Сколько за год принесли в бюджет платные парковки Тулы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.