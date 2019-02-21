Сколько за год принесли в бюджет платные парковки Тулы?

Фото из архива Myslo.

20 февраля состоялось заседание рабочей группы по контролю за целевым использованием средств, поступающих в бюджет города от реализации проекта платного парковочного пространства.

В 2018 году платные парковки принесли в бюджет Тулы 54 млн 300 тыс. рублей:

поступления от абонементов – 12 млн 816 тыс. рублей,

оплата за пользование парковочными местами – 15 млн 657 тыс. рублей,

штрафы за нарушения оплаты парковок – 25 млн 826 тыс. рублей.

На содержание платного парковочного пространства администрацией города было потрачено 33 млн 365 тыс. рублей. Что сюда входит: содержание технических средств организации дорожного движения, уборка, расходы МКУ «Сервисный центр города Тулы» и Управления по административно-техническому надзору.

В 2015 году проект платных парковок был убыточным. Финансовый результат от парковочного пространства тогда составил минус 21 млн 103 тыс. рублей (с учетом закупки оборудования и обучения персонала). В 2016 году — 810 тыс. рублей, в 2017 году с учетом оптимизации — 12 млн 725 тыс. рублей. В 2018 году с учетом мероприятий на содержание платного парковочного пространства общий доход составил 20 млн 935 тыс. рублей.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрей Нагайцев напомнил, что основной целью внедрения проекта организации платной городской парковки является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Тулы.

Доходы от парковок планируют направить на приведение улично-дорожной сети вблизи школ требованиям безопасности детей. Такие работы уже ведутся в Советском округе.

Также было предложено провести комплекс аналогичных мероприятий в 2019 году в Центральном округе на 21 объекте. Идея была единогласно поддержана участниками рабочей группы. По словам начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле Сергея Каткова, это имеет положительный эффект для профилактики и предотвращения ДТП.