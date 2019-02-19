Что делать с рваными купюрами?

В каких случаях ее можно заменить в банке?

Продавец не принимает банкноту, потому что она потертая, рваная или испачкана краской? В такую ситуацию попадал хоть раз практически каждый человек. О том, какой банкнотой можно расплатиться в магазине, а какую обменять в банке, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Все зависит от степени повреждения денег. Если купюра пострадала незначительно (есть пятна от масел или краски, штампы, посторонние надписи, потертости, проколы, надорванность углов), продавец обязан ее принять независимо от формы собственности организации.

При этом, если покупатель получает такую купюру на сдачу, он вправе потребовать ее заменить. Тут закон на стороне граждан.

Если у вас в кошельке банкноты с более значительными повреждениями, обращайтесь в любой ближайший банк. Банк обменяет деньги, если:

купюра сохранила не менее 55% от первоначальной площади;

купюра состоит из двух фрагментов от разных банкнот одного номинала при условии, что они не совпадают по графическому изображению (половинки разные) и каждый фрагмент сохранил не менее 50% от первоначальной площади;

купюра изменила окраску (например, после стирки). То же можно сказать и о других видах случайного окрашивания.

Если деньги сильно пострадали (обожженные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и истлевшие купюры), банк направляет их на экспертизу в Банк России. Важно: данная процедура для граждан абсолютно бесплатна.

Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам. Ознакомиться с подробной информацией о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков можно на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».