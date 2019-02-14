Школьница из Новомосковска помогла задержать грабителя

Девочка стала очевидцем преступления и не растерялась.

В Новомосковске школьница оказала содействие сотрудникам полиции при раскрытии грабежа. Вечером на улице города 14-летняя девочка увидела, как злоумышленник вырвал сумку из рук 78-летней женщины и убежал. Потерпевшая стала звать на помощь.

Школьница сразу же позвонила в полицию и при этом успела сфотографировать преступника.

- Незамедлительно прибывшим на место происшествия полицейским она рассказала о приметах нападавшего, показала фото и указала направление, куда скрылся подозреваемый, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Эти сведения помогли полицейским задержать грабителя. У 20-летнего неработающего местного жителя изъято похищенное. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Управление МВД России по Тульской области благодарит школьницу, чьи активная гражданская позиция и правильные действия помогли раскрыть преступление.