Школьница из Новомосковска помогла задержать грабителя
Девочка стала очевидцем преступления и не растерялась.
В Новомосковске школьница оказала содействие сотрудникам полиции при раскрытии грабежа. Вечером на улице города 14-летняя девочка увидела, как злоумышленник вырвал сумку из рук 78-летней женщины и убежал. Потерпевшая стала звать на помощь.
Школьница сразу же позвонила в полицию и при этом успела сфотографировать преступника.
- Незамедлительно прибывшим на место происшествия полицейским она рассказала о приметах нападавшего, показала фото и указала направление, куда скрылся подозреваемый, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Эти сведения помогли полицейским задержать грабителя. У 20-летнего неработающего местного жителя изъято похищенное. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».
Управление МВД России по Тульской области благодарит школьницу, чьи активная гражданская позиция и правильные действия помогли раскрыть преступление.