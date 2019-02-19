Туляки перевели на помощь детям более 120 тысяч рублей

В 2018 году клиенты оператора со всей России перечислили более 5 млн рублей. В ЦФО первое место по объему переводов заняла Тульская область.

В общем рейтинге наиболее активными пользователями сервиса стали абоненты Tele2 из Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Ростовской и Челябинской областей. При этом в Тульском регионе услуга набирает популярность — ежемесячно объем пожертвований увеличивается.

Собранные средства направляются на поддержку детских проектов, реализуемых социальными предпринимателями. Лучшие идеи, которым необходимо финансирование, определяют ежегодно на конкурсе Tele2 и фонда «Навстречу переменам». Таким образом за 6 лет удалось помочь уже более чем 350 тысячам детей и подростков.

На фото разработчики образовательной онлайн-платформы Елена и Павел Максимовы.

Исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына:

– Социальный эффект от работы благотворительного сервиса выражается не столько в собранных суммах, сколько в качественном изменении жизни детей — в развитии таланта, социализации или поиске новой семьи. В силах каждого человека — присоединиться к нашим инициативам и внести свой вклад в счастливое детство тех, кто сегодня нуждается в помощи. В прошлом году гранты по 1,2 млн рублей и информационную поддержку проектов получили 5 социальных предпринимателей. При этом впервые с 2012 года одними из победителей стали туляки. Елена и Павел Максимовы планируют разработать онлайн-платформу, в которой все предметы будут преподаваться при помощи русского жестового языка. Программа обучения по методике Максимовых уже подтвердила свою успешность — курс прошли 40 глухих детей из разных городов России, и 15 из них смогли сдать экзамены на положительную оценку.

Для перевода средств фонду «Навстречу переменам» абонентам Tele2 необходимо набрать с телефона команду *453#. Ежедневно со счета будут списываться 5 рублей, а раз в неделю пользователи получат информацию о людях, которым они помогли. Отключить услугу можно в любое время, набрав *453*0#.