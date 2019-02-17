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В Туле на ул. Оружейной очередной пожар в частном доме: кому-то приглянулся участок?
Фото автора.

В Туле на ул. Оружейной очередной пожар в частном доме: кому-то приглянулся участок?

В феврале это уже второй пожар в этом месте.

Вечером в воскресенье загорелся дом №4 на ул. Оружейной. Дом заброшенный, поэтому, к счастью обошлось без пострадавших. На месте работали 4 пожарных расчета. К моменту их приезда дом горел открытым пламенем.

Примечательно, что всего две недели назад в этом же месте также был пожар. Тогда горела пристройка к дому, теперь же сам дом. Возможно, это совпадение, а может быть, и целенаправленный поджог. В деталях происшествия разбираются сотрудники регионального МЧС. Причина пожара пока не установлена.

 

 

Галерея
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 1
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 2
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 3
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 4
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 5
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 6
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 7
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 8
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 9
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 10
Пожар на ул. Оружейной 17.02.19, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:38 +10
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