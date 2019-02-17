Кредиты, страховки и микрозаймы: на что жалуются туляки в Банк России

В 2018 году в тульское подразделение регулятора поступило почти полторы тысячи обращений.

В прошлом году жители Тульской области обратились с вопросами в Банк России 1493 раза. В лидерах по жалобам – банковский сектор (879 обращений), отмечает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Чаще всего туляки жаловались на трудности с погашением кредитов, пропажу денег с платежных карт, навязывание услуг и качество обслуживания. Встречались жалобы и на отказ банка в выдаче кредита гражданину.

Более 20% от всех обращений – вопросы, связанные со страховками. Частая жалоба – неверное применение коэффициента бонус-малус (скидка за безаварийную езду).

Практически исчезли жалобы на навязывание услуг дополнительного страхования при оформлении полиса ОСАГО. Это связано с переходом на электронные полисы и с возможностью отказаться от навязанной страховки в течение 14 дней.

По поводу микрофинансовых организаций туляки обращались 137 раз. Граждане жаловались на превышение размера начисленных процентов по договору займа, а также на некорректные действия по возврату задолженности.

Как отметил управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков, с 28 января вступили в силу законодательные поправки, защищающие клиентов МФО.

Теперь кредиторы могут переуступить долги только организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или служба судебных приставов, либо специализированные общества или физические лица, которых укажет сам должник.

Кроме того, устанавливается ограничение предельной задолженности гражданина по кредитам, взятым на срок не более 1 года, в размере 2,5-кратной суммы займа. После достижения предела этой суммы дальнейшее начисление процентов, пеней и штрафов запрещается.