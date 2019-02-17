В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА
Встреча состоится в рамках 18-го тура Чемпионата России в субботу, 2 марта.
Тульские «канониры» сыграют со столичными «армейцами» в первую субботу марта. Матч состоится на домашнем стадионе «Арсенала», начало – в 14.00. Время работы касс Центрального стадиона:
- 18 февраля – 1 марта: с 14.00 до 19.00,
- 2 марта: с 9.00 до 14.45.
Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7 и 8-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8-953-423-29-60).
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке. Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор №2) осуществляется по билетам для взрослых – 200 рублей, для детей (до 14 лет) – 100 рублей. Дети до 7 лет включительно могут посещать матчи бесплатно без предоставления отдельного места.
Телефоны для справок: 8(906)623-20-63, 57-04-42 – руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.