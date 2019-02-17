новости
новости
Регистрация
В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА

В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА

Встреча состоится в рамках 18-го тура Чемпионата России в субботу, 2 марта.

Тульские «канониры» сыграют со столичными «армейцами» в первую субботу марта. Матч состоится на домашнем стадионе «Арсенала», начало – в 14.00. Время работы касс Центрального стадиона:

  • 18 февраля – 1 марта: с 14.00 до 19.00,
  • 2 марта: с 9.00 до 14.45. 

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7 и 8-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8-953-423-29-60). 

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке. Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор №2) осуществляется по билетам для взрослых – 200 рублей, для детей (до 14 лет) – 100 рублей. Дети до 7 лет включительно могут посещать матчи бесплатно без предоставления отдельного места. 

Телефоны для справок: 8(906)623-20-63, 57-04-42 – руководитель билетной программы Кирилл Белынцев. 

 

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
Спорт
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
15 февраля, в 19:42, 6 2129 3
«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор
Спорт
«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор
13 февраля, в 17:24, 4 822 0
Футболист «Арсенала» перешел в «Тромсё»
Спорт
Футболист «Арсенала» перешел в «Тромсё»
11 февраля, в 17:29, 15 1165 2
Тульский «Арсенал» сыграл вничью со шведским «Кальмаром»
Спорт
Тульский «Арсенал» сыграл вничью со шведским «Кальмаром»
8 февраля, в 19:46, 28 2529 1
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
продажа билетовбилеты на матччемпионат России по футболуматч Арсенал - ЦСКА
Место
ТулаЦентральный стадион Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоялся хореографический фестиваль «Притяжение»
В Туле состоялся хореографический фестиваль «Притяжение»
В Туле на ул. Оружейной очередной пожар в частном доме: кому-то приглянулся участок?
В Туле на ул. Оружейной очередной пожар в частном доме: кому-то приглянулся участок?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.