На пр. Ленина в Туле сбили женщину

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Утром, в субботу, 16 февраля, в районе поворота с пр. Ленина на ул. 9 мая в Туле легковой автомобиль Kia сбил женщину. В момент ДТП за рулем машины находился 27-летний водитель.

— Пострадавшей на вид, предположительно, около 50 лет, — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции. — На момент госпитализации она была без сознания. Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются.

По предварительной информации от очевидцев происшествия, женщина могла пересекать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.