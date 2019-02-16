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На пр. Ленина в Туле сбили женщину
Фото: https://vk.com/chpok71

На пр. Ленина в Туле сбили женщину

Пострадавшая госпитализирована.

Утром, в субботу, 16 февраля, в районе поворота с пр. Ленина на ул. 9 мая в Туле легковой автомобиль Kia сбил женщину. В момент ДТП за рулем машины находился 27-летний водитель.
 
— Пострадавшей на вид, предположительно, около 50 лет, — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции. — На момент госпитализации она была без сознания. Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются.
 
По предварительной информации от очевидцев происшествия, женщина могла пересекать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:55 +10
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