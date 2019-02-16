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Двойное ДТП на Одоевском шоссе в Туле: машина сбила водителей, оформлявших протокол
Фото Сергея Старикова

Двойное ДТП на Одоевском шоссе в Туле: машина сбила водителей, оформлявших протокол

Один из пострадавших госпитализирован с серьёзными травмами, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Туле, на Одоевском шоссе, рядом с домом № 77 произошло попутное столкновение трёх транспортных средств – Kia Rio, Renault Logan и микроавтобуса Peugeot Boxer, который двигался по маршруту № 35.

По предварительной информации, сначала между двумя легковушками произошло незначительное ДТП – водители решили не вызывать сотрудников ГИБДД и начали заполнять европротокол.

Водители находились на проезжей части, когда в автомобили врезался микроавтобус, двигавшийся в попутном направлении. Предположительно, от удара одна из легковушек совершила наезд на обоих мужчин. По словам очевидца, один из них был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На момент публикации на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 1
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 2
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 3
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 4
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 5
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 6
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 7
Двойное ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:25 +8
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