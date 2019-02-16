Двойное ДТП на Одоевском шоссе в Туле: машина сбила водителей, оформлявших протокол

Фото Сергея Старикова

Один из пострадавших госпитализирован с серьёзными травмами, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Туле, на Одоевском шоссе, рядом с домом № 77 произошло попутное столкновение трёх транспортных средств – Kia Rio, Renault Logan и микроавтобуса Peugeot Boxer, который двигался по маршруту № 35.

По предварительной информации, сначала между двумя легковушками произошло незначительное ДТП – водители решили не вызывать сотрудников ГИБДД и начали заполнять европротокол.

Водители находились на проезжей части, когда в автомобили врезался микроавтобус, двигавшийся в попутном направлении. Предположительно, от удара одна из легковушек совершила наезд на обоих мужчин. По словам очевидца, один из них был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На момент публикации на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.