Таможня предложила расширить список санкционных продуктов

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила расширить список продовольственного эмбарго и направила соответствующее письмо в Минсельхоз. Документ имеется в распоряжении РИА Новости

Предлагается запретить ввоз животных (за исключением чистопородных племенных), мяса и пищевых мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молочной продукции, яиц птиц и натурального меда.

Часть товаров в перечисленных группах уже не ввозится в Россию из-за продэмбарго.

Кроме того, в перечень санкционных продуктов предлагается включить такие группы товаров, как овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, съедобные фрукты и орехи, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, а также продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.

Предложенные изменения нацелены на то, чтобы исключить возможность ввоза в Россию товаров из списка продэмбарго путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в перечень.

В Минсельхозе подтвердили получение письма и напомнили, что решения о введении Россией ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства и указами президента.