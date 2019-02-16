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Таможня предложила расширить список санкционных продуктов
Фото: https://worldofmeat.ru

Таможня предложила расширить список санкционных продуктов

ФТС предложила расширить список санкционных продуктов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила расширить список продовольственного эмбарго и направила соответствующее письмо в Минсельхоз. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
 
Предлагается запретить ввоз животных (за исключением чистопородных племенных), мяса и пищевых мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молочной продукции, яиц птиц и натурального меда.
Часть товаров в перечисленных группах уже не ввозится в Россию из-за продэмбарго.
Кроме того, в перечень санкционных продуктов предлагается включить такие группы товаров, как овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, съедобные фрукты и орехи, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, а также продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.
 
Предложенные изменения нацелены на то, чтобы исключить возможность ввоза в Россию товаров из списка продэмбарго путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в перечень.
 
В Минсельхозе подтвердили получение письма и напомнили, что решения о введении Россией ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства и указами президента.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:56 −2
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