В Тульской области за сутки выявили 16 мигрантов-нарушителей

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Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Только за минувшие сутки стражи порядка выявили 5 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

— Жителями Ленинского, Воловского, Суворовского и Щекинского районов области в общей сложности были фиктивно поставлены на миграционный учет 16 граждан иностранных государств, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — Причем, им не были предоставлены места для проживания.

От подозреваемых получены признательные показания. В полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки. Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что работа по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе.