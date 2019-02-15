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Туляков приглашают на «Лыжню Веденина»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на «Лыжню Веденина»

Соревнования пройдут в Дубне.

16 февраля в поселке Дубна Тульской области состоится межрегиональная юбилейная массовая лыжная гонка «ХХХ Лыжня Веденина – 2019». Заезд и регистрация для участия — до 11.00. Торжественное открытие соревнований в 11.30, начало — в 12.00.

Старт общий по группам. Ход передвижения на лыжах — классический.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

 

п/п

Группа

Год рождения

 

дистанция, км

1

Мальчики

2009 и моложе

1

2

Девочки

2009 и моложе

1

3

Мальчики

2007−2008

3

4

Девочки

2007−2008

3

5

Юноши (мл)

2005−2006

5

6

Девушки (мл)

2005−2006

3

7

Юноши (ср)

2003−2004

5

8

Девушки (ср)

2003−2004

3

9

Юноши (ст)

2001−2002

10

10

Девушки (ст)

2001−2002

5

11

Мужчины

2000−1979

10

12

Женщины

2000−1979

5

13

Мужчины (В1)

1978−1969

10

14

Женщины (В)

1978 и старше

3

15

Мужчины (В2)

1968−1959

5

16

Мужчины (В3)

1958−1949

5

17

Мужчины (В4)

1948 и старше

5

Место проведения соревнований: ул. Льва Толстого, 6 (ФОК).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 +1
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