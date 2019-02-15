Туляков приглашают на «Лыжню Веденина»
Соревнования пройдут в Дубне.
16 февраля в поселке Дубна Тульской области состоится межрегиональная юбилейная массовая лыжная гонка «ХХХ Лыжня Веденина – 2019». Заезд и регистрация для участия — до 11.00. Торжественное открытие соревнований в 11.30, начало — в 12.00.
Старт общий по группам. Ход передвижения на лыжах — классический.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
|
№
п/п
|
Группа
|
Год рождения
|
дистанция, км
|
1
|
Мальчики
|
2009 и моложе
|
1
|
2
|
Девочки
|
2009 и моложе
|
1
|
3
|
Мальчики
|
2007−2008
|
3
|
4
|
Девочки
|
2007−2008
|
3
|
5
|
Юноши (мл)
|
2005−2006
|
5
|
6
|
Девушки (мл)
|
2005−2006
|
3
|
7
|
Юноши (ср)
|
2003−2004
|
5
|
8
|
Девушки (ср)
|
2003−2004
|
3
|
9
|
Юноши (ст)
|
2001−2002
|
10
|
10
|
Девушки (ст)
|
2001−2002
|
5
|
11
|
Мужчины
|
2000−1979
|
10
|
12
|
Женщины
|
2000−1979
|
5
|
13
|
Мужчины (В1)
|
1978−1969
|
10
|
14
|
Женщины (В)
|
1978 и старше
|
3
|
15
|
Мужчины (В2)
|
1968−1959
|
5
|
16
|
Мужчины (В3)
|
1958−1949
|
5
|
17
|
Мужчины (В4)
|
1948 и старше
|
5
Место проведения соревнований: ул. Льва Толстого, 6 (ФОК).