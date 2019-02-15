Туляков приглашают на «Лыжню Веденина»

Фото из архива Myslo.

16 февраля в поселке Дубна Тульской области состоится межрегиональная юбилейная массовая лыжная гонка «ХХХ Лыжня Веденина – 2019». Заезд и регистрация для участия — до 11.00. Торжественное открытие соревнований в 11.30, начало — в 12.00.

Старт общий по группам. Ход передвижения на лыжах — классический.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

№ п/п Группа Год рождения дистанция, км 1 Мальчики 2009 и моложе 1 2 Девочки 2009 и моложе 1 3 Мальчики 2007−2008 3 4 Девочки 2007−2008 3 5 Юноши (мл) 2005−2006 5 6 Девушки (мл) 2005−2006 3 7 Юноши (ср) 2003−2004 5 8 Девушки (ср) 2003−2004 3 9 Юноши (ст) 2001−2002 10 10 Девушки (ст) 2001−2002 5 11 Мужчины 2000−1979 10 12 Женщины 2000−1979 5 13 Мужчины (В1) 1978−1969 10 14 Женщины (В) 1978 и старше 3 15 Мужчины (В2) 1968−1959 5 16 Мужчины (В3) 1958−1949 5 17 Мужчины (В4) 1948 и старше 5

Место проведения соревнований: ул. Льва Толстого, 6 (ФОК).