Глава администрации Заокского района о своей отставке: «Это мое решение»

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Глава администрации Заокского района Николай Тимаков прокомментировал корреспонденту Myslo свою грядущую отставку и ответил на несколько вопросов:

– На основании чего приняли такое решение?

– Это мое решение, для того чтобы сменить направление деятельности. Жизнь на месте не стоит, жизнь движется, и я решил сменить направление деятельности.

– Уже известно, где продолжите трудиться дальше?

– Это я не буду говорить. Сейчас скажу, а меня потом не примут: скажут, Тимаков, хвалишься раньше времени.

– Говорят, что Вы можете приступить к работе у своей жены, у которой есть бизнес.

– Да, у моей жены свое производство. В принципе, я зарезервировал у нее место (смеется).

– Что могли бы пожелать тому человеку, который будет трудиться в должности главы администрации Заокского района после Вас?

– Совет только один. Он простой, как эта жизнь: всегда оставаться человеком.