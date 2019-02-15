Глава администрации Заокского района о своей отставке: «Это мое решение»
Николай Тимаков ответил на несколько вопросов корреспондента Myslo.
– На основании чего приняли такое решение?
– Это мое решение, для того чтобы сменить направление деятельности. Жизнь на месте не стоит, жизнь движется, и я решил сменить направление деятельности.
– Уже известно, где продолжите трудиться дальше?
– Это я не буду говорить. Сейчас скажу, а меня потом не примут: скажут, Тимаков, хвалишься раньше времени.
– Говорят, что Вы можете приступить к работе у своей жены, у которой есть бизнес.
– Да, у моей жены свое производство. В принципе, я зарезервировал у нее место (смеется).
– Что могли бы пожелать тому человеку, который будет трудиться в должности главы администрации Заокского района после Вас?
– Совет только один. Он простой, как эта жизнь: всегда оставаться человеком.