Суд оштрафовал туляка за ловлю рыбы в частном водоёме

Мировым судьей судебного участка № 27 Ленинского судебного района Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в покушении на кражу.

Судом установлено, что ночью 6 августа прошлого года мужчина приехал к частному водоему в Ленинском районе Тульской области и поставил там рыболовные сети. Спустя два дня подсудимый вернулся и выловил из 58 кг рыбы. Он начал складывать улов в мешки, но его застиг на месте управляющий частного водоема. Сумма ущерба составила 11600 рублей.

В судебном заседании рыболов полностью признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.