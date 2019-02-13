новости
новости
Регистрация
Суд оштрафовал туляка за ловлю рыбы в частном водоёме

Суд оштрафовал туляка за ловлю рыбы в частном водоёме

За незаконный улов рыбак должен заплатить 20 тысяч рублей.

Мировым судьей судебного участка № 27 Ленинского судебного района Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в покушении на кражу.

Судом установлено, что ночью 6 августа прошлого года мужчина приехал к частному водоему в Ленинском районе Тульской области и поставил там рыболовные сети. Спустя два дня подсудимый вернулся и выловил из 58 кг рыбы. Он начал складывать улов в мешки, но его застиг на месте управляющий частного водоема. Сумма ущерба составила 11600 рублей.

В судебном заседании рыболов полностью признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
приговор судауголовное делопокушение на кражурыбалкаловля рыбы
Место
ТулаЛенинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инвестиционный потенциал Тульской области представят на всероссийском форуме
Инвестиционный потенциал Тульской области представят на всероссийском форуме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.