Погода в Туле 14 февраля: снег, гололедица и до -6 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность. Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до -10 градусов, днём – от -1 до -6. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.