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Инвестиционный потенциал Тульской области представят на всероссийском форуме
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Инвестиционный потенциал Тульской области представят на всероссийском форуме

Делегация во главе с губернатором Алексеем Дюминым планирует подписать ряд соглашений.

С 14 по 15 февраля делегация Тульской области во главе с главой региона Алексеем Дюминым примет участие в Российском инвестиционном форуме-2019 (РИФ).

Там впервые будет подписано соглашение между Министерством экономического развития России и правительством Тульской области о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости.

Планируется подписание ряда инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве. Также Алексей Дюмин планирует принять участие в пленарном заседании форума и панельных сессиях.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:18 0
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Люди
Алексей Дюмин
Место
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