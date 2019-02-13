Инвестиционный потенциал Тульской области представят на всероссийском форуме

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Делегация во главе с губернатором Алексеем Дюминым планирует подписать ряд соглашений.

С 14 по 15 февраля делегация Тульской области во главе с главой региона Алексеем Дюминым примет участие в Российском инвестиционном форуме-2019 (РИФ).

Там впервые будет подписано соглашение между Министерством экономического развития России и правительством Тульской области о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости.

Планируется подписание ряда инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве. Также Алексей Дюмин планирует принять участие в пленарном заседании форума и панельных сессиях.