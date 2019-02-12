На Косогорском металлургическом заводе погиб рабочий

Как стало известно Myslo, на Косогорском металлургическом заводе произошла трагедия – 56-летний мужчина поднялся к работающей доменной печи и задохнулся исходящими от расплавленного металла парами.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, следователи проводят проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.