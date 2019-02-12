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На Косогорском металлургическом заводе погиб рабочий

На Косогорском металлургическом заводе погиб рабочий

По предварительным данным, мужчина задохнулся.

Как стало известно Myslo, на Косогорском металлургическом заводе произошла трагедия – 56-летний мужчина поднялся к работающей доменной печи и задохнулся исходящими от расплавленного металла парами.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, следователи проводят проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:00 0
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