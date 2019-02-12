Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Тульской области пройдут масштабные учения спасателей
Командно-штабная тренировка по отработке ликвидации последствий ЧС состоится 13 февраля.
В среду, 13 февраля, в сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области проведут командно-штабную тренировку по отработке действий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Во время учений будут отработаны вопросы организации работы оперативного штаба ведомства. Спасатели задействуют силы и средства подвижного пункта управления и аэромобильной группировки.
Ход учений будет оцениваться комиссией Центрального аппарата МЧС России, которая проводит плановую инспекторскую проверку тульского спасательного ведомства.
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