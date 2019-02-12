В Тульской области пройдут масштабные учения спасателей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В среду, 13 февраля, в сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области проведут командно-штабную тренировку по отработке действий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Во время учений будут отработаны вопросы организации работы оперативного штаба ведомства. Спасатели задействуют силы и средства подвижного пункта управления и аэромобильной группировки.

Ход учений будет оцениваться комиссией Центрального аппарата МЧС России, которая проводит плановую инспекторскую проверку тульского спасательного ведомства.