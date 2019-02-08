Героям «Варяга» в Туле открыли стелу

Фото Дмитрия Дзюбина.

За спиной контр-адмирала Всеволода Руднева теперь установлена стела с именами всех туляков, служивших на крейсере «Варяг» и канонерской лодке «Кореец».

Открытие стелы состоялось в дни 115-летия сражения у Чемульпо. Стела установлена симметрично с изображением гюйса (флага) крейсера.

С молитвой и добрым словом утешения

На стеле выбиты имена 17 туляков — участников того боя. 16 из них служили на крейсере «Варяг», один — на канонерской лодке «Кореец». Кто-то, как ординарец командира Тихон Чибисов, почетный житель Арсеньевского района Тульской области, хорошо известен, кто-то существенно меньше. У многих моряков есть потомки, которые, наверное, могли бы что-то рассказать о жизни своих славных дедов, но, к сожалению, пригласить кого-то из них на торжественный митинг забыли.

Что же касается известности, то один из современных экспертов по «Варягу» Виктор Мальцев, автор многих книг, посвященных истории военно-морского флота России, считает что в этом нет ничего странного. В советское время часть документов, касающихся крейсера, вообще не выдавали в архиве. Ведь многие члены экипажа были скомпрометированы участием в гражданской войне не на стороне красных. Но это были обыкновенные люди, в основном малограмотные, потому что призывались из деревни.

Что же касается героев, то к таковым современники причисляли и другого Руднева с крейсера «Варяг» — воспитанника тульской духовной семинарии, родом из города Чернь, судового священника Михаила Ивановича Руднева. Его вообще называли героем-пастырем. По возвращении домой он получил редкую для священника награду: наперсный золотой крест на Георгиевской ленте.

«Отец Руднев показал, как много может значить воодушевление и пример доброго пастыря церкви во время военных действий, — писали «Московские ведомости» 14 апреля 1904 года. — Отец Руднев, по свидетельству самих моряков, много способствовал успеху их боя. Вспомним его краткую молитву к Богу о даровании побед русскому воинству; вспомним, как он во время самого боя приходил с места на место с крестом в руках и с молитвой, с добрым словом утешения на устах, воодушевляя воинов, подавая духовную помощь раненым и умирающим. Разве это не говорит о том, что среди духовенства России находятся настоящие герои, служащие Родине на том посту, на какой они поставлены свыше, всеми своими духовными силами и способностями».

Вот известные имена туляков, участников тех событий: Михаил Иванович Руднев, Александр Ильич Кузнецов, Тихон Прокофьевич Чибисов, Степан Федотович Прилепский, Спиридон Федотович Филатов, Василий Николаевич Тришин (Гришин), Дмитрий Никитович Зайцев, Петр Егорович Поляков, Георгий Федотович Осокин (Аскин), Максим Иванович Соушев (Совушев), Алексей Данилович Юрков, Моисей Иванович Чернышов, Прокопий Семенович Филин, Митрофан Кириллович Киселин (Киселикин), Яков Кузьмич Чернов (Черных), Дорофей Кузьмич Мусатов и машинист 2-й статьи с «Корейца» Николай Павлович Максимов.

У некоторых из них история сохранила только имя, без отчества, и понадобилось время, чтобы установить полностью имя и отчество. У кого-то случаются разночтения с фамилией — почерк того времени иногда действительно трудно разобрать, поэтому приведены оба варианта прочтения фамилии.

«Помни войну!»

У современников подвиг «Варяга» вызвал неподдельное восхищение. Особенно на фоне последовавшего затем позора русско-японской войны. Когда 14 апреля 1904 года через Тулу проезжала в столицу команда «Варяга», ее восторженно встречала на Курском (Московском) вокзале огромная толпа горожан. А готовились к этой встрече со всей тщательностью.

Перед началом экстренного заседания городской думы по вопросу о чествовании городом проходящих через Тулу доблестных матросов «Варяга» и «Корейца» была совершена панихида по вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову, а также офицерам и нижним чинам, погибшим на броненосце «Петропавловск» и миноносце «Страшный», о которых сейчас вспоминают существенно меньше, чем о подвиге «Варяга». Между тем у современников фигура адмирала Макарова вызывала не меньшее восхищение.

Рассказывают, что адмирал Макаров, будучи военным губернатором Кронштадта и главным командиром его порта, повесил в своем кабинете лозунг «Помни войну!» Эти слова стали эпиграфом к его книге «Рассуждения» и были начертаны у Макарова даже на его запонках. А после героической смерти высечены на пьедестале памятника адмиралу на Якорной площади в Кронштадте, открытого в 1913 г.

За 36 дней, с момента, когда Степан Осипович Макаров был назначен командующим флотом в Тихом океане в русско-японскую войну и прибыл в Порт-Артур, он многое успел сделать для усиления боеспособности русского флота, подготовил его к активным боевым действиям, организовал регулярную разведку. Он лично руководил отражением атак японских миноносцев, выходами своей эскадры навстречу противнику, не допускал безнаказанного обстрела флота и крепости, заставлял японцев каждый раз уклоняться от боя с русской эскадрой.

31 марта 1904 г. командующий вышел в море с эскадрой, находясь на броненосце «Петропавловск». В половине десятого утра, в двух милях от маяка на Тигровом полуострове, броненосец «Петропавловск» подорвался на минах, поставленных ночью японскими кораблями, и затонул. Из 730 человек, находившихся на борту, удалось спасти только 80. Среди спасенных был великий князь Кирилл Владимирович, но не оказалось ни Макарова, ни знаменитого баталиста В. В. Верещагина . Русское общество глубоко скорбело в связи с этой потерей.

По окончании панихиды, объявив заседание городской думы открытым, городской голова Волков предложил гласным почтить память безвременно погибшего за дорогое Отечество Степана Осиповича Макарова вставанием со своих мест. И только затем рассказал, что в средних числах апреля проследуют через Тулу в Санкт-Петербург доблестные моряки «Варяга» и «Корейца». «Вся Россия — свидетельница столь самоотверженных подвигов героев названных судов в бою при Чемульпо — с чувством гордости и восторга в сознании, что герои — сыны ея — приветствуют отважных моряков, чтобы выразить в лице их свои симпатии всему русскому флоту, готовому геройски защищать дорогое Отечество от всякого врага, — сказал Волков. — Ясно, что и наш город не может не примкнуть ко всем другим городам, чествующим славных воинов флота».

Городское управление предложило думе поднести от города командиру крейсера «Варяг» капитану первого ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу хлеб-соль на ценном блюде с надписью «Командиру бессмертного «Варяга» от Тульской думы», а командиру канонерской лодки «Кореец» капитану 2-го ранга Беляеву - вызолоченный кубок с надписью «Командиру доблестного «Корейца» на добрую память от Тульской городской думы». А также офицерам и прочим лицам, кроме нижних чинов, выразить приветствие от Тульской думы. А нижним чинам устроить угощение от города или, смотря по обстоятельствам, раздать какие-либо подарки на память или же наградить их деньгами и закупить для раздачи нижним чинам судов тульских пряников и папирос.

Кроме того управа предложила выразить от имени Тульского городского общества супруге вице-адмирала С. О. Макарова соболезнования в телеграмме.

Георгиевские кавалеры

Героические моряки проследовали через Тулу в ночь на 14-е апреля. От имени Тулы и всего тульского общества их приветствовал городской голова Волков. Всеволоду Федоровичу Рудневу от имени горожан была подарена модель скорострельной пушки. Среди отмеченных особым подарком был ординарец Руднева матрос Чибисов, которому от Тулы был подарен серебряный портсигар. Также розданы тульские пряники и гармонии. Во время сражения с японцами Чибисов не покидал командира и даже отказался отправиться в лазарет на перевязку несмотря на то, что был серьезно ранен в руку.

«Мы, как и вся Россия, никак не ожидали, что японцы начнут военные действия до объявления войны, а потому нас поразило требование адмирала Уриу покинуть гавань Чемульпо в самый непродолжительный срок, — рассказывали героические моряки. — Нейтральные суда остались глухи и немы. Мы не приняли бой на рейде, потому что в таком случае подвергались бы опасности суда нейтральных стран».

Со слов матросов, у экипажей французских, английских, итальянских судов, на которые попали наши воины после гибели «Варяга» и «Корейца», нашли вполне дружеский прием. А вот американцы долгое время обращались как с военнопленными и изменили свое отношение только следуя примеру французов и англичан.

За мужество, проявленное в бою при Чемульпо, все участники были награждены специально учрежденной медалью «За бой «Варяга» и «Корейца», нижние чины получили Георгиевские кресты 4-й степени, офицеры — ордена св. Георгия 4-й степени.

Всеволод Руднев был произведен в чин флигель-адъютанта и назначен командиром строящегося в Петербурге броненосца «Андрей Первозванный» и одновременно командиром 14-го флотского экипажа.

В наше время в составе Камчатской флотилии несет службу крейсер «Варяг», неоднократно признававшийся лучшим кораблем соединения. С 1996 года тульские призывники в торжественной обстановке отправляются служить на флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер «Варяг».