Фото из архива Myslo. Видео Оксаны Бокаревой.
Момент аварии с вылетевшими на тротуар автомобилями попал на видео
Происшествие случилось в центре Тулы.
5 февраля на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в Туле в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».
Момент аварии заснял видеорегистратор одного из очевидцев. Смотрите сами:
По информации Myslo, пострадавшими пешеходами оказались трое молодых людей в возрасте 17−18 лет. Одна из девушек получила сотрясение мозга, открытый перелом ноги и ушибы, ей потребовалась операция.
Другая пострадавшая также получила сотрясение головного мозга и ушибы. Молодой человек отделался ушибами.
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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