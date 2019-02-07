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Момент аварии с вылетевшими на тротуар автомобилями попал на видео
Фото из архива Myslo. Видео Оксаны Бокаревой.

Момент аварии с вылетевшими на тротуар автомобилями попал на видео

Происшествие случилось в центре Тулы.

5 февраля на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в Туле в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».

Момент аварии заснял видеорегистратор одного из очевидцев. Смотрите сами:

По информации Myslo, пострадавшими пешеходами оказались трое молодых людей в возрасте 17−18 лет. Одна из девушек получила сотрясение мозга, открытый перелом ноги и ушибы, ей потребовалась операция.
 
Другая пострадавшая также получила сотрясение головного мозга и ушибы. Молодой человек отделался ушибами.
 
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 +9
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