Момент аварии с вылетевшими на тротуар автомобилями попал на видео

Фото из архива Myslo. Видео Оксаны Бокаревой.

5 февраля на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в Туле в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».

Момент аварии заснял видеорегистратор одного из очевидцев. Смотрите сами:

По информации Myslo, пострадавшими пешеходами оказались трое молодых людей в возрасте 17−18 лет. Одна из девушек получила сотрясение мозга, открытый перелом ноги и ушибы, ей потребовалась операция.

Другая пострадавшая также получила сотрясение головного мозга и ушибы. Молодой человек отделался ушибами.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.