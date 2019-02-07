В Туле пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!»

С 8 по 15 февраля сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле проведут профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

Сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения не только среди пешеходов, но и среди водителей, не пропускающих пеших участников дорожного движения.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что большинство ДТП с участием пешеходов происходит по причине нарушения правил перехода проезжих частей дорог и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.



Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите её только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.



Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.



Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что обязывает его использовать световозвращающие элементы. Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.