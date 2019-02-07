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В Туле пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!»

В Туле пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!»

Рейд необходим для профилактики ДТП с участием пеших участников дорожного движения.

С 8 по 15 февраля сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле проведут профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

Сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения не только среди пешеходов, но и среди водителей, не пропускающих пеших участников дорожного движения.

 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что большинство ДТП с участием пешеходов происходит по причине нарушения правил перехода проезжих частей дорог и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите её только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что обязывает его использовать световозвращающие элементы. Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 8 (4872) 32−45−00 или 32−45−02.
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−44−10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +1
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