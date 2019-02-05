В Туле вылетевшие с дороги машины сбили троих пешеходов

Фото Сергея Старикова и пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, все пострадавшие госпитализированы. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.