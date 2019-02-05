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В Туле вылетевшие с дороги машины сбили троих пешеходов
Фото Сергея Старикова и пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле вылетевшие с дороги машины сбили троих пешеходов

Обстоятельства аварии уточняются.

В Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, все пострадавшие госпитализированы. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 1
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 2
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 3
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 4
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 5
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 6
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 7
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 8
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 9
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:21 +15
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