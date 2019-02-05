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Туляк подозревается в убийстве матери
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Туляк подозревается в убийстве матери

По версии следствия, обвиняемый забил пожилую женщину до смерти.

В одном из домов в поселке Ленинский был обнаружен труп пожилой женщины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина — сын погибшей.

По версии следствия, утром 2 февраля обвиняемый совместно со своей матерью находился в одной из квартир дома №5 по ул. Стадионной. В ходе серьезного конфликта сын нанес пожилой женщине множественные удары в область туловища. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи осмотрели место происшествия, провели с обвиняемым проверку показаний на месте.

Также следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:35 0
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