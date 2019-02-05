Международный фестиваль «Триумф джаза» возвращается в Тулу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Триумф джаза» — один из старейших российских джазовых фестивалей, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. За годы существования фестиваля на его сцене выступило более сотни музыкантов и исполнителей джаза мировой величины, таких как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.

В этом году для туляков выступит хедлайнер фестиваля Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и джазовая вокалистка из США Лорин Толезе.

Билеты на фестиваль «Триумф джаза» можно приобрести во всех точках нашего сервиса Myslo-касса.

В этом году «Триумф джаза» пройдет в Туле уже во второй раз. До 2018 года концерты фестивальной программы проходили в двух городах: в Москве и Санкт-Петербурге, а в прошлом году к ним добавилась и Тула. Тогда на тульской сцене выступили Roy Hargrove Quintet (США), Квартет Олега Бутмана, Amina Figarova group, Московский Джазовый Оркестр под управлением Игоря Бутмана и британский соул-исполнитель Tony Momrelle.