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С гендиректора тульского завода взяли подписку о невыезде

С гендиректора тульского завода взяли подписку о невыезде

Дело по обвинению руководителя ООО «Тульского завода трубопроводной арматуры» направлено в суд.

Следователями Пролетарского отдела СУ СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Тульского завода трубопроводной арматуры».

31-летний руководитель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в период с 1 января 2015 года по 26 июня 2017 года обвиняемый умышленно уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость с организации.

Преступление совершено путем включения в налоговые декларации за указанный период времени недостоверных сведений о налоговых вычетах стоимости поставленных фирмами-однодневками товаров (работ, услуг) для ООО «ТЗТА».

Указанные сведения содержатся в недостоверных счетах-фактурах на сумму, превышающую 6 млн рублей, что является крупным размером.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:27 0
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